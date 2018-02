Ook noorderburen pakken uit met marketingstunt voor WK-bier jv

20 februari 2018

16u44 0 Het leukste van het web Onze Belgische biertrots Jupiler onthulde vandaag haar aangekondigde marketingstunt: om onze Rode Duivels in Rusland te steunen verandert het merk tijdelijk de naam in Belgium. Enkele concurrenten wilden niet achterblijven. Of dat beslisten (sociale) media toch in hun plaats.

Onze noorderburen kennen ook wel iets van marketing. Dat bewijst het wereldwijde succes van Heineken. Een voetbalminnende onverlaat kon het dan ook niet laten om die naam op Twitter te vervangen door... 'Thuisblijven'.

De satirische website De Raaskalderij meldde dan weer dat verdeler Colruyt de populaire 'Cara Pils' voor onbepaalde tijd zal omdopen tot Aalst. Meer bepaald tot Eendracht Aalst weer in eerste klasse speelt. "Maar iedereen weet dat het erg moeilijk is om terug in de Jupiler League te geraken zodra je aan de Cara zit, dus dat kan nog even duren", klinkt het op De Raaskalderij. De winkelketen doet dit volgens de satiresite voor de supporters én de spelers van de voetbalploeg. "Het land van Aalst is trouwens goed voor het leeuwendeel van onze verkoopscijfers", luidt de argumentatie.

Belgian beer brand #Jupiler renamed

in touching #Toto tribute : pic.twitter.com/hVKo26opGA Dries ALL-AeRT 🛩️(@ 3_esse) link

Om de Nederlandse ploeg een hart onder de riem te steken verandert ook Heineken z’n naam tijdens het WK. #Jupiler pic.twitter.com/NxRmpz5uYg Ministerie van Sport(@ SportMinisterie) link