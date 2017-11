Ook muizen bedriegen hun vrouwtjes als ze alcohol drinken... maar niet als de vrouwtjes ook drinken Luc Beernaert

18u06

Veldmuizen lijken op mensen omdat ze monogame relaties vormen én een hang naar alcohol hebben. Drank als sociaal glijmiddel, er valt iets voor te zeggen. Maar alcohol kan ook bijdragen tot overspel en dat is niet enkel bij de mens het geval: ook veldmuizen bedriegen hun vrouwtjes als ze gedronken hebben. De relaties van de diertjes komen vooral onder druk te staan als het wijfje nuchter blijft.

Tot die conclusie kwamen vorsers na onderzoek naar een biologische verklaring voor het verwoestende effect dat alcohol op relaties kan hebben.

"We weten dat zwaar drinken in verband wordt gebracht met toegenomen scheidingen bij koppels waar één van de partners een zware drinker is en de andere niet", verklaart professor neurowetenschap van de universiteit van Oregon Andrey Ryabinin, één van de auteurs van de studie.

Wanneer mannetjesmuizen alcohol te drinken kregen en de wijfjes enkel water, bleken de mannetjes geneigd hun wijfje te bedriegen. Maar! Wanneer zowel de mannetjes als de wijfjes aan de alcohol konden zitten, bleven hun relaties ongeschonden

"Ons onderzoek bij veldmuizen heeft een biologisch mechanisme blootgelegd dat het verband kan verklaren tussen uiteenlopend drankgebruik en het stuklopen van relaties".

Monogaam en drankzuchtig

U denkt nu: zou dat ook bij de mens zo zijn? Wel, experimenten waarbij de effecten van drankgebruik op relaties tussen mensen worden onderzocht, liggen nogal moeilijk. Maar veldmuizen zijn een goed alternatief, en wel om twee redenen. Vooreerst vormen veldmuizen monogame relaties. Daarnaast hebben ze een onder knaagdieren zeldzame hang naar drank.

"Wat is dat met mijn periaqueductale grijs?"

Toen de wetenschappers op zoek gingen naar de biologische verklaring voor de ontrouw van de beschonken mannetjes, stelden ze veranderingen vast in een specifiek hersendeel van de muizen die dronken terwijl hun partners nuchter bleven. Dat gebeurt in het periaqueductale grijs, een gebied met zenuwcellen in de hersenstam. Professor Ryabinin hoopt dat verder onderzoek zal leiden tot middelen of behandelingen om het negatieve effect van alcohol uit te schakelen en zo ook relaties die zijn verstoord door een probleemdrinker te redden. Maar u onthoudt natuurlijk vooral dat u het excuus "maar ik was zo dronken, schat" ook kan inruilen voor "er scheelde iets in mijn periaqueductale grijs, ik heb het gevoeld".