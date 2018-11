Ook dat is vliegen met lagekostenmaatschappij: passagier vraagt water en krijgt beker ijs met mededeling ‘wacht tot het smelt’ KVDS

Wie vliegt met een lagekostenmaatschappij, weet dat hij voor het weinige geld dat hij betaalt niet veel extra's hoeft te verwachten. Een passagier op een budgetvlucht van Scoot tussen Singapore en Osaka heeft ondervonden dat ook water daaronder valt. Zijn vlucht was vertraagd en toen hij aan boord wat te drinken vroeg, kreeg hij een beker ijs. Met de mededeling dat hij moest wachten tot het gesmolten was als hij niet wilde betalen voor een flesje.

Het was Gene Goh die het verhaal live deelde op Facebook. “Ik heb om water gevraagd, maar kreeg te horen dat ik dat alleen kan krijgen als ik ervoor betaal. Ik kreeg daarop een beker ijs van de crew met de mededeling dat ik moest wachten tot het smolt. Ik vraag alleen wat water. Het zou me niet kunnen schelen als het van de kraan kwam. Ik wou dat er toch een basiszorg was voor passagiers en dat er niet zo onredelijk met ons werd omgesprongen”, schreef hij.

Er kwamen flink wat reacties op zijn post. Sommigen vonden het niet kunnen dat een basisproduct als water geweigerd werd: “Het is water. Overal kan je het gratis krijgen: op luchthavens, op scholen, in kantoren, … Scoot heeft een vreselijke klantendienst.” en “Het lijkt me een bedenkelijke maatschappij als je geen water kan krijgen. Ik weet welke ik moet vermijden.”





De meesten vonden echter dat de man waar kreeg voor zijn geld en hadden geen greintje medelijden. “Als je budget vliegt, krijg je budget service”, lacht iemand. En ook: “Gierigaard! Kan er zelfs geen flesje water af?”, “Je krijgt waar je voor betaalt” en “Vlieg de volgende keer first class.”