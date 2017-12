Ooit afgewezen door een werkgever? Dat was niets in vergelijking met wat deze schrijver te horen kreeg Koen Van De Sype

16u34

Bron: Twitter 0 ThinkStock, Twitter Het leukste van het web Er is op Twitter een 100 jaar oude brief opgedoken waarin een uitgever aan een beginnend dichter in niet mis te verstane bewoording duidelijk maakt dat zijn werk niet in aanmerking komt om gedrukt te worden. Lijdend voorwerp van de brief was F.C. Meyer, die een aantal gedichten naar uitgeverij Angus en Robertson in Sydney had gestuurd. En het antwoord was niet wat hij gehoopt had.

“Nee, u mag ons uw complete bundel niet toesturen”, staat er te lezen in de getypte brief, die 10 april 1928 als datum draagt. “En we gaan u ook niet de gegevens sturen van een andere uitgever. Er is geen enkele van onze concurrenten die we zo haten dat we uw werk op hen zouden loslaten. Deze gedichten zijn gewoonweg vreselijk. Om heel eerlijk te zijn, we hebben nog nooit iets gezien dat slechter was.” (lees hieronder verder)

All other rejection letters can step down. We have a winner. pic.twitter.com/dQijZsIgqL Letters of Note(@ LettersOfNote) link

Het was Letters of Note die de brief dit weekend deelde. Bijna 40.000 Twitteraars gaven de post een like en meer dan 12.000 deelden hem verder. Er kwamen ook verhalen naar boven van andere mensen die op een botte manier de deur hadden gekregen. “Ik ben ooit afgewezen met een A4 waarop in grote letters en centraal op het blad alleen het woord ‘nee’ stond geschreven”, klinkt het onder meer. En het antwoord dat een fantasyschrijver kreeg: “U vermeldde in uw cv dat u als vrachtwagenchauffeur werkt voor Pepsi Cola. Dat is geen onverdienstelijke job. Veel geluk ermee.”

Hoopvol

Ondanks de directheid van de brief, liet de Australische dichter zich overigens niet ontmoedigen. Hij bracht zijn bundel uit in eigen beheer en maakte er zelfs nog een vervolg op. Een hoopvol verhaal dus, want als zelfs hij dergelijke kritiek en harde woorden te boven kon komen, dan kan jij het zeker.

Incredibly, it looks like F. C. Meyer didn't give up after that punch to the guts. pic.twitter.com/V0fl8UiacT Letters of Note(@ LettersOfNote) link