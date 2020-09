Onvermoeibare verkeersregelaar trekt keer op keer sprintje voor ambulance: “Topper” Karlijn Goorts

06 september 2020

12u00

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een onvermoeibare verkeersregelaar in Dordrecht, nabij Rotterdam, zorgt voor hilariteit op Twitter. Telkens als de ziekenwagen aan komt rijden, trekt de man een sprintje om ze erdoor te laten. Twee ambulancemedewerkers filmden de fanatiekeling en zetten het op social media.

In het filmpje is te zien hoe de verkeersregelaar afgelopen nacht meteen begon te rennen zodra hij de ambulance in de smiezen kreeg. De hulpdienst moest langs een straat die dit weekend is afgesloten door wegenwerken, melden onze collega’s van AD.nl.

Blijkbaar is het niet de eerste keer dat dit gebeurt, want de ambulancemedewerkers zaten al met de camera klaar en barstten in lachen uit zodra de man het op een lopen zette. Onder luid gelach reden ze achter de verkeersregelaar aan. Die haalde snel de kegels weg, zodat de ziekenwagen de aanvankelijk afgesloten straat kon inslaan.

“Deze verkeersregelaar is zeker geschikt. Komende nacht koffie met wat lekkers voor deze topper.”

Deze #verkeersregelaar is zeker geschikt!!! Elke keer als wij aan kwamen rijden trok hij een sprintje. 🤣 komende nacht koffie met wat lekkers voor deze topper. #dmvda #nachtdienst #verkeersregelaar #Dordrecht pic.twitter.com/2jc3u7cL3d Linda(@ 85Lilo) link

