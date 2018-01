Ontsnapte koe Hermien krijgt paar weken rust, eigenaar heeft dierenarts afgebeld Harry Hekkert

31 januari 2018

07u01

Bron: Algemeen Dagblad 3 Het leukste van het web De weggelopen koe Hermien mag voorlopig in de bossen bij het Nederlandse Lettele blijven lopen. Het dier krijgt extra rust nu half Nederland en Vlaanderen zich druk maakt over haar lot. Een extra vangpoging is van de baan. Een koeienrusthuis mag Hermiens volgende bestemming zijn, vertelt de eigenaar vandaag aan onze Nederlandse collega's van het Algemeen Dagblad.

Eigenaar Herman Jansen zegt niet geluisterd te hebben naar de koefluisteraars en koeknuffelaars, die hem ongevraagd van advies voorzagen. "Nee, dit lijkt me zelf het beste'', zegt Jansen. "Ik wil niet het risico lopen dat de koe met verdoving verder het bos in loopt en we haar daar niet meer uit krijgen.''

Het is belangrijk dat het rustig wordt rond het dier. Een verdoving of een narcose is ook een risico Dierenarts Edo Hamersma

Zodra het weer wat beter is en de weilanden wat minder drassig zijn, wil Jansen een koppel koeien in de wei naast het bos laten lopen. Dat kan nog wel een maand duren. "Dit lijkt mij ook de beste oplossing'', zegt de dierenarts in kwestie Edo Hamersma. "Het is belangrijk dat het rustig wordt rond het dier. Een verdoving of een narcose is ook een risico. De koe is een kuddedier. Haar samen met andere koeien de wagen in krijgen is het beste.''

Toon van den Enk, de fokker van de Limousinkoe, gaf zaterdag ook al aan dat Hermien beter nog een week of zes rust kan krijgen om dan voorzichtig weer in een kudde opgenomen te worden. Ze moet bovendien weer vertrouwen in mensen krijgen na de stress van eerdere vangpogingen. Van den Enk noemt Hermien overigens Joke 18, naar zijn vrouw.

Een koeienrusthuis mag Hermiens volgende bestemming zijn Eigenaar Herman Jansen

Mythisch rund

Nadat het verhaal heel wat media-aandacht kreeg, trokken veel mensen het lot van de 3,5 jaar oude Limousinkoe zich aan. Het beeld dat zij zich niet in de veewagen richting slager liet leiden maar met haar zusje de vrijheid op zocht, sprak aan. Dat zij zich verder al ruim zes weken in een bosperceel verstopte, zonder dat de veearts met verdovingsgeweer en de door de politie te hulp geroepen jachtopzieners haar te pakken kregen, maakte van Hermien een mythisch rund.

Van eigenaar Herman Jansen mag een koeienrusthuis Hermiens volgende bestemming zijn. Van andere goedbedoelde acties om de koe 'te redden' is hij minder gecharmeerd. Zo kwamen willekeurige Nederlanders, al dan niet met een camerateam in hun kielzog, naar Jansen om te vragen of ze Hermien mochten adopteren. "Veel mensen weten helemaal niet dat je vee alleen kunt houden als je geregistreerd bent.''

Filmpje

Koe Hermien lijkt het gedoe over haar lot goed te verteren. Zo verstopt zij zich nog in hetzelfde bos en maakt elke avond de gang naar dezelfde schuur van een veehouder in de buurt. Op een filmpje van een buurman is te zien hoe ze eergisteren rustig voor de schuur stond, klaar voor de dagelijkse ontmoeting met soortgenoten en haar extra rantsoen van kuilvoer en brokken. Verslaggevers werden soms de verkeerde kant opgestuurd. "Daardoor is het nog rustig bij de koe'', zegt Jansen.