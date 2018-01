Ontroostbare jongen (7) bindt brief aan ballon voor overleden oma… en krijgt hartverwarmend antwoord Koen Van De Sype

Dat is niet meer te ontkennen nadat een 7-jarige Duitse jongen een brief schreef aan zijn pas overleden oma en een hartverwarmend antwoord kreeg. Zijn moeder Christine Tinka Ruthenburg uit Quakenbrück postte het bericht op Facebook en probeert nu te weten te komen wie de goede ziel is die weer een lach op het gezicht van haar zoon hielp toveren.

Het was op de begrafenis van zijn geliefde oma – half november vorig jaar – dat de kleine Luis de postkaart aan een ballon vastmaakte en de lucht in liet drijven. Zijn grootmoeder was onverwacht overleden en voor de jongen was het de eerste keer dat hij afscheid moest nemen van een dierbare. Hij was ontroostbaar.

Afscheid

Het was de begrafenisondernemer die met het idee voor de postkaart kwam aanzetten. “Hij zei dat het belangrijk was voor Luis dat hij afscheid kon nemen op zijn eigen manier. En dat hij iets te doen zou hebben op de begrafenis”, aldus Christine. “We maakten een kaartje met het huis van mijn moeder erop in Essen Oldenburg. Luis schreef er zijn naam en adres op als afzender en de wens ‘dat zijn oma hem zou proberen te antwoorden als ze kon’. Hij liet de ballon los aan haar graf.”

Enkele weken later zat er plots een antwoord in de bus. “Lieve Luis”, stond er te lezen. “Bedankt dat je me een kaartje gestuurd hebt. Natuurlijk wil ik voor altijd je beschermengel zijn en goed op je passen. Ik zal elke dag op je neerkijken vanuit de hemel. Liefs, je oma. Ik zie je heel graag, Luis.” (lees hieronder verder)

Christine postte een foto van het kaartje op Facebook. “Vandaag kregen we een heel bijzondere brief in de bus”, schreef ze erbij. “Luis en ik hebben geweend van blijdschap. Het maakt me heel gelukkig. Luis weet nu dat zijn oma altijd bij hem zal zijn en zorg voor hem zal dragen. Ik wil de afzender graag bedanken en hoop hem of haar via deze weg te vinden. Gelieve dit zo veel mogelijk te delen.”

Mooi gebaar

De vrouw zette het bericht vijf dagen geleden online en het werd al meer dan 17.000 keer gedeeld. Vooralsnog maakte ze geen gewag van een antwoord. “Het is zo een mooi gebaar”, schrijft ze wel nog. “We missen mijn moeder allemaal heel erg.”

Facebook Mama Christine Tinka Ruthenburg (links) met een vriendin.