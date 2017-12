Ontroostbaar kindje weer dolblij nadat chirurg goed hart toont en verminkt elfje opereert sam

Toen de hond haar magisch elfenpopje had verminkt, was de zevenjarige Aubrie ontroostbaar. Maar mama Jenn Thelen riep de hulp in van haar collega's in het Arnold Palmer Kinderziekenhuis in het Amerikaanse Orlando. Zij toonden hun goed hart en verrichten helemaal in (oude) operatietenue een noodingreep op het popje met de naam Sam. Probleem: het elfje verliest zijn toverkracht wanneer het wordt aangeraakt door mensenhanden, maar gelukkig waren magische handschoenen voorhanden. De operatie lukte, en de afgerukte arm belandde weer netjes vast aan het speeltje. Een snuifje glitter bracht Sam daarna weer tot leven, waarna hij het ziekenhuis mocht verlaten. Tot grote vreugde van de kleine Aubrie.

