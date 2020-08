Ontroerend weerzien in Duitse zoo: olifant wordt na 12 jaar herenigd met dochter en ontmoet kleindochters voor het eerst HLA

Bron: Daily Mail, Facebook 40 Het leukste van het web De 39-jarige olifant Pori is vorige donderdag na 12 jaar herenigd met haar dochter in een dierentuin in het Duitse Halle. Daar ontmoette ze voor het eerst haar twee kleindochters. De zoo deelde een ontroerende foto van de eerste ontmoeting tussen de dieren op Facebook.

De Afrikaanse olifant werd geboren in het wild in Zimbabwe, en belandde in 1983 op 2-jarige leeftijd in een Duitse zoo in het kader van een kweekprogramma. In 2001 werd ze moeder van haar eerste kalf, Tana. Na een aantal jaar werden moeder en dochter van elkaar gescheiden, en het zou uiteindelijk 12 jaar duren voor de twee elkaar terug zouden zien in de dierentuin in Halle. Pori, de mater familias, ontmoette er ook voor de eerste keer haar twee kleindochters, de jonge olifanten Tamika (4 jaar) en Elani (1).

De dieren waren bij de eerste ontmoeting nieuwsgierig en vriendelijk, schrijft de dierentuin op Facebook. Het olifantenverblijf blijft de komende dagen gesloten voor het publiek, om de olifanten de kans te geven elkaar rustig te leren kennen.



In de natuur leven olifanten altijd samen in familieverband. Dochters blijven meestal hun hele leven bij hun moeder, terwijl jonge mannelijke olifanten de kudde verlaten op zoek naar een partner van zodra ze volwassen zijn. De hereniging van Pori en haar (klein)dochters maakt deel uit van een programma om natuurlijke kuddes ook in gevangenschap te behouden. “In de toekomst zullen de natuurlijke familiestructuren bij olifanten zoveel mogelijk behouden blijven in Europese dierentuinen”, legt Dennis Müller, directeur van de dierentuin in Halle, uit. “We kwamen vandaag een grote stap dichter bij dit doel.”