Ondeugende hond neemt alleen de trein (en nog in eerste klas ook)

27 februari 2019

12u33

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Een avontuurlijke hond heeft in Nederland gisteren de treinrit van zijn leven gemaakt. De viervoeter was in z'n eentje vanaf Den Haag met de trein naar Leiden gereisd. En natuurlijk eerste klas.

Het baasje was de ondernemende hond op het station in Den Haag kwijtgeraakt en kon hem nergens terugvinden. De politie werd ingeschakeld in de zoektocht. “Wat bleek? De hond lag languit in de eerste klasse van de trein en was onderweg naar Leiden!”, aldus de politie op Facebook. Bij het bericht plaatste de politie een kiekje van het ondeugende dier.



In Leiden - gelukkig niet zo ver van Den Haag - werd hij warm ontvangen door agenten, die de hond konden herenigen met zijn baasje. “Voor het niet inchecken heeft de viervoeter een waarschuwing gekregen”, grapt de politie.

