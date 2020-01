Ondertitels telenovelle zorgen voor hilarische eedaflegging Oostenrijkse regering ADN

08 januari 2020

16u34

Bron: Belga 0 Het leukste van het web Wanneer de president de nieuwe kanselier een kuiken genaamd Isabelle noemt... De Oostenrijkse openbare televisiezender ORF heeft ongewild een hit op sociale media gescoord door de beelden van de eedaflegging van de nieuwe regering per abuis op te vrolijken met ondertitels van een telenovelle.

Het aantreden van een regering is ook in Oostenrijk doorgaans een plechtstatige aangelegenheid. Maar het was moeilijk om het gezicht in een ernstige plooi te houden voor wie gisteren op de site van ORF de registratie van de eedaflegging van de nieuwe conservatief-groene bewindsploeg van kanselier Sebastian Kurz bekeek. "Wat is er, kuiken?", lijkt president Alexander van der Bellen aan Kurz te vragen. Vervolgens vraagt het staatshoofd zich af of hij het wezentje een naam moet geven, om even later met de naam Isabelle op de proppen te komen.

Technische fout

ORF trok vandaag het boetekleed aan. Door een technische fout waren de ondertitels van de Duitse telenovelle "Alisa - Folge deinem Herzen" per vergissing bij de beelden van de eedaflegging beland. Doorgaans wordt dat programma immers op dat tijdstip uitgezonden. De bizarre ondertitels doken wel enkel op in het on demand-aanbod van de zender. De rechtstreekse uitzendingen op televisie en online liepen zoals gepland, meldde woordvoerder Martin Biedermann.

Hoe dan ook, op sociale media werden de beelden al snel een hit. Ook al omdat de ondertitels soms opvallend goed leken te passen bij het nieuwe mandaat van de 33-jarige Kurz, die eerder al een regering met het uiterst rechtse FPO leidde. "Ik wil niet", zo lijkt van der Bellen nog tijdens de eedaflegging te zeggen. Even later, wanneer ze samen aan tafel zitten, zegt het staatshoofd: "oh nee, hij weer?". Kurz vraagt zich dan maar af: "waaraan hebben we dit verdiend?", om vervolgens van der Bellen een voorstel te doen: "je kan hier beginnen, als ober".