Onderste stukje Cornetto binnenkort los verkrijgbaar Wesley Klop

03 oktober 2018

21u40

Binnenkort te koop: het lekkerste stukje van een Cornetto. Natuurlijk gaat het hier niet om het vanille-ijs bovenop, maar om het onderste deel van het ijsje: het puntje met chocola. Als het aan de Amerikaan Nick Cavegn ligt, is dat laatste stukje binnenkort los verkrijgbaar.

De Amerikaan heeft een crowdfundingsactie opgezet. Hiermee hoopt hij genoeg geld op te halen om zijn grote droom te verwezenlijken. Op dit moment hebben mensen al 8.242 euro gedoneerd. Cavegn hoopt 25.905 euro op te halen.

De chocoladepuntjes zullen Muddy Bites gaan heten. Een zakje zal 15 stukjes bevatten. Volgens de crowdfundpagina zal een zakje ongeveer 3,49 dollar kosten (3 euro).

Verschillende smaken

Op dit moment zijn er alleen nog chocoladepuntjes, maar in de toekomst komen er Muddy Bites met andere smaken, zoals pindakaas, karamel en muntchocolade.

In de Verenigde Staten is het al mogelijk om via de crowndfundingspagina een vooruitbestelling te plaatsen. Of de snacks ook hier beschikbaar zullen zijn, is nog niet bekend.

Cavegn heeft nog tot 24 oktober om zijn doel te halen. Mocht dat misgaan, dan wordt het project niet gefundeerd.