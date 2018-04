Onbekende klasgenoot van 50 jaar geleden schenkt Kenneth levensnoodzakelijke nier Joeri Vlemings

20 april 2018

22u39

Charlie Ball en Kenneth Walker zaten meer dan vijftig jaar geleden op dezelfde school. De ene woont nu aan de oostkust, de tweede aan de andere kant. Toch zijn ze nog nooit zo dicht met elkaar verbonden geweest als nu.

Walker en Ball gingen naar de Archbiship Carroll High School in Washington DC, waar ze beiden in 1969 afstudeerden. Schoolkameraden waren ze niet: ze spraken nauwelijks met elkaar. Toch ging er bij Ball een belletje rinkelen toen Walker vorig jaar in november een mailtje stuurde naar zijn oude klasgenoten met zijn medisch probleem: Walker had een donornier nodig. Die mail, met als subject 'een levensverzoek', was een idee van een andere medeleerling.

Kenneth Walker werd ziek in Zuid-Afrika en werd er medisch mismeesterd. Toen hij anderhalf jaar geleden naar de VS terugkeerde, had hij dringend een nieuwe nier nodig. Ball ging in op de vraag van Walker, amper een kwartier nadat hij de mail gekregen had. Bij een match zou hij zijn nier doneren aan zijn oude klasgenoot. En zo geschiedde. Ze spraken met elkaar af in Washington DC, waar Walker is blijven wonen. Ball verhuisde na zijn jeugd naar Californië. Deze week was het dan zover: Walker en Ball gingen allebei onder het mes in George Washington University Hospital.

Aanvankelijk was Walker wat achterdochtig omdat Ball zo snel reageerde. Maar hij vond naar eigen zeggen Balls beslissing om een zwarte man te helpen een verademing in een maatschappij met veel rassenhaat. Ball had als zestiger in principe de leeftijdsgrens voor nierdonoren overschreden, maar tests wezen uit dat hij nog in erg goede conditie vertoefde.

De transplantatie is prima verlopen. Beide heren zijn nu herstellende. Over enkele dagen zou Ball alweer terug naar Californië vliegen. De donor vat het zo samen: "Ik gaf hem een stuk van mijn lichaam. Het is heel simpel. God schonk mij twee nieren, ik moet er niet over nadenken waarom."