Oma poseert voor foto op ijsberg, maar slaat op drift ADN

03 maart 2019

14u59

Bron: ABC News 0 Het leukste van het web Een 77-jarige grootmoeder had vorige week de tijd van haar leven op vakantie in IJsland, tot ze besloot te poseren op een stuk ijs. Het lachen verging de ‘ijsbergkoningin’ snel, toen dat stuk plots loskwam en oma zomaar afdreef in zee. Gelukkig kon de vrouw snel gered worden, maar het onfortuinlijke fotomoment levert haar nu wel internetroem op. “Zo ben ik toch nog een beetje koningin hè?”, grapt ze.

Judith Streng uit Texas vlijde zich op 25 februari neer op een groot aangespoeld stuk ijs in Jökulsárlón, voor een mooi vakantiekiekje vastgelegd door haar zoon. Een plotse grote golf maakte de ijsberg los en grootmoeder sloeg op drift. “Een grote golf deed mijn ‘troon’ bewegen”, zegt ze aan ABC News. De oma kon snel gered worden en stond in geen tijd weer veilig en wel aan land.

“Ik dacht dat het veilig was”, aldus de Amerikaanse. “Er hadden net nog meisjes op geposeerd en het ijs leek goed vast te zitten. Maar ik weeg niet zoveel. Het was blijkbaar niet moeilijk om met mij erop weg te drijven. Weet je, ik wou altijd al een koningin zijn”, grapt ze. “Ik dacht: dit is mijn kans.”



Ging dat even mis. Zoonlief stuurde de foto’s van het bizarre nautische avontuur van zijn moeder naar zijn dochter, die ze op Twitter deelde. En nu gaat de oma compleet viraal. Judith is sinds maandag terug in de VS en schrikt ervan dat ze plots zo populair is. “Het is gek. Ik ben blij dat mensen met mijn verhaal kunnen lachen.”

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr babygirl, u dont know(@ Xiushook) link