Oma poseert op troon van ijs, maar drijft dan weg NLA

02 maart 2019

13u52

Bron: The Washington Post 0 Het leukste van het web Een Amerikaanse grootmoeder stond tijdens haar vakantie in IJsland voor een grote verrassing. De vrouw klom op een ijsschots, die op een troon leek, om er als een koningin op te poseren. Na de foto begon haar ijstroon echter weg te drijven op zee, waardoor een lokale redder haar uit het water moest halen.

Een golf zorgde ervoor dat het stuk ijs brak en op zee wegdreef. Gevolg: een reeks hilarische foto’s die Catherine Streng van haar vader, die met zijn moeder op reis was, ontving. Die postte ze op Twitter.

Onder de eerste foto staat ‘ijsbergkoningin’. De tweede foto is er eentje van de grootmoeder op haar troon, maar veel verder in zee. “Ze is haar koninkrijk kwijtgeraakt toen ze wegdreef op zee,” staat er onder de tweede foto te lezen. Na een derde foto verzekert haar vader haar ervan dat het geen grapje is: “Dit is geen grap. Een kustredder moest haar terug aan wal brengen!”

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr babygirl, u dont know(@ Xiushook) link