Olifant Timber voelt zich direct thuis in nieuw verblijf Marcel Potters

04 juni 2020

Het leukste van het web Olifant Timber die twee weken geleden de Nederlandse dierentuin Blijdorp (Rotterdam) verruilde voor zijn nieuwe thuisbasis Wildlands Adventure Zoo in het noordoostelijke Emmen, heeft het ginds klaarblijkelijk prima naar zijn zin.

De 22-jarige dikhuid heeft woensdag, precies twee weken na zijn aankomst, het twaalfjarige vrouwtje Swe Zin gedekt. “En dat is goed nieuws voor Wildlands, omdat dit inhoudt dat de stier en het vrouwtje elkaar interessant vinden”, zegt woordvoerster Hanneke Wijshake. “Of de dekking ook meteen vruchten afwerpt, is pas over twee jaar bekend. Want olifanten zijn tussen de 18 en 24 maanden drachtig.”

Timber nam twee weken geleden de plek in van de olifantenstier Mekong. Die toonde in de vier jaar dat hij in Wildlands rondliep geen enkele interesse in Swe Zin. “Het krijgen van een jong is belangrijk voor haar gezondheid en de rangorde binnen de groep, maar ook voor het kweekprogramma noodzakelijk. Dit fokprogramma is dan ook de reden dat Timber op 20 mei van Diergaarde Blijdorp naar Emmen is verhuisd.”