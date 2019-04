Oeps! Stewardess laat blad vol drankjes in kruis van CEO vallen David van der Heeden

11 april 2019

03u26

Bron: AD 0 Het leukste van het web Stewardess Maddie Peters kreeg het behoorlijk benauwd, toen ze een dienblad met drankjes over een vliegtuigpassagier heen gooide. Normaal al iets om nachtmerries van te krijgen, maar zeker als de kletsnatte luchtreiziger niemand minder dan je hoogste baas is.

“Ik had onze CEO aan boord”, schrijft Maddie op Instagram. “Tijdens het boarden serveerde ik drankjes voor de gasten in first class. Ik stond met een dienblad vol, toen een van de passagiers voor me stopte in het gangpad en achteruit stapte. Hij stootte tegen het dienblad en alle drankjes vlogen in het rond.”



“Raad een wie ze over zich heen kreeg”, vervolgt de stewardess van American Airlines. “De helft ging over mij heen, de andere helft belandde in Dougs schoot!” Maddie stond aan de grond genageld. “Het liefst was ik ter plekke doodgebleven”, schrijft ze nog steeds wat geschrokken.

Opgelucht

“Krijg ik nu ontslag?”, vroeg de jonge vrouw zich af. Haar baas, Doug Parker, maakte gelukkig geen stampij om het ongelukje. “Nee, natuurlijk niet”, antwoordde de luchtvaartbaas. Maddie die in haar vier jaar als stewardess al zeker 32 landen aandeed, kon opgelucht ademhalen.



“Hij kwam later naar me toe en we hebben een tijdje gepraat.” De lucht was duidelijk geklaard, want het tweetal kon er de rest van de vlucht smakelijk om lachen. Maddie: “Meneer Parker vatte het erg sportief op. Toen we uitstapten, vertelde hij me dat hij me nooit zou vergeten.”