Oeps: kerk geeft nogal dubieus advies op aankondigingsbord TK

08u13

Bron: Metro 8 rv Het leukste van het web De inwoners van Edgewater (Florida) trokken vorige week grote ogen toen ze voorbijreden aan de Bella Vista Baptist Church. Op het aankondigingsbord prijkte immers een nogal ongelukkige seksuele boodschap.

"Ik denk dat iemand een beetje boos is op zijn vrouw", grapte inwoonster Catherine vorige week op Instagram. Ze geloofde haar ogen niet toen ze voorbij het bord van de kerk reed, en keerde letterlijk terug om een foto te nemen. De boodschap is dan ook erg dubbelzinnig: 'Vergeven is slikken wanneer je wil spuwen'.

De kerk heeft zich intussen verontschuldigd voor de boodschap, maar houdt vol dat ze niets seksueels wilde insinueren. "We wilden niemand schofferen", klonk het. "Het is compleet onschuldig." Een beetje laat, want intussen deden hashtags als #SwallowForTheLord al druk de ronde.

Het is overigens niet de eerste keer dat er unieke en hilarische boodschappen verschijnen op het aankondigingsbord van een kerk. Ook de onderstaande mensen deden erg hun best:

