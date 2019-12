Oeps! Jongetje krijgt vergrootglas als kerstcadeau en steekt de voortuin in brand ADN

31 december 2019

12u17

Bron: CNN 17 Het leukste van het web En of de 12-jarige Cayden uit Texas blij was met het vergrootglas dat hij had gekregen voor kerst. Maar toen hij een dag later buiten aan het spelen was met zijn nieuwe hebbeding, ging het mis: hij stak per ongeluk de voortuin in brand. Dat vertelt zijn mama in een post op Facebook, met enkele geestige foto’s van het oeps-momentje.

“Kerstdag was memorabel ja, dat kan je wel stellen”, schrijft mama Nissa-Lynn in een Facebookpost die nu viraal gaat. “Mijn 12-jarige zoontje Cayden - een fervente lezer, enorm nieuwsgierig en geïnteresseerd in wetenschappen – vroeg een vergrootglas voor kerstmis. We dachten dat het was om te lezen, maar hij besloot te onderzoeken of hij er een vuurtje mee kon starten.”

Blussen in kerstpyjama’s

Jawel, dat lukte zeker. Niet veel later stond de voortuin van het gezin in brand, nadat Cayden en zijn twee broers buiten aan het experimenteren waren geslagen met het doorbranden van enkele papiertjes. “Alles was onder controle tot de jongens plots schreeuwend het huis kwamen binnengerend”, aldus de moeder.



“Ze gilden dat een stuk van het gazon in brand was gevlogen en dat de kerstlichtjes aan het smelten waren. Justin en ik liepen naar buiten en zagen onze hele voortuin bruin worden. We graaiden emmers bijeen, Justin zette de sproeiers op en ik probeerde kloppend met lakens het vuur te smoren – voor het zou verspreiden naar de tuin van onze buren. Echt, wat een zicht – allemaal als gekken een brand in de voortuin proberen te blussen in onze matching kerstpyjama’s.”

Kerst om niet snel te vergeten

De moeder is geschrokken, maar relativeert ook. “Ik wil benadrukken dat het een ongeluk was. Het kon erger zijn afgelopen, maar dat gebeurde niet. Dus in plaats van een tragedie werd dit nu echt een kerst om niet meer te vergeten. 2019 – de kerst dat de voortuin in brand stond.”

Ze sluit af met: “Oh ja, koop nooit een vergrootglas voor je zoon!”