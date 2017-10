Oeps: hilarische fail tijdens fotoshoot Canadees gezinnetje gaat viraal ADN

11u38

Bron: ABC News 1 Caitlyn Colford Photography Het leukste van het web Patrick en Brianna LeBlanc uit Halifax, Nova Scotia trokken er maandag met hun dochtertje Reid (2) op uit voor een gezellige familieshoot vol liefde. Maar een hilarisch kiekje gaat nu met alle aandacht lopen.

Het gezinnetje had al enkele lieflijke plaatjes achter de rug toen het plots misging. Tijdens een omstuimige zwier van de kleine Reid gleed het kleintje uit de handen van haar ouders en viel ze pardoes op de grond.

Uiteraard lachte er in eerste instantie niemand en checkte het koppel en fotografe Caitlyn Colford, de zus van mama Brianna, of de 2-jarige zich niet pijn had gedaan. Toen bleek dat er helemaal niets aan de hand was, was het lachen, gieren, brullen geblazen. Vooral toen bleek dat fotografe/tante Caitlyn de flater perfect had kunnen vastleggen.

De geestige foto is er eentje om in te kaderen en doet de ronde op sociale media. "Het ouderschap in één beeld", lacht iemand. "Ik denk dat het mensen een goed gevoel geeft", vertelt Caitlyn. "We moeten elkaar minder veroordelen. We zijn allemaal mensen, niemand is perfect."

De LeBlancs hebben alvast een perfecte foto voor hun kerstkaart beet. "We hopen dat zij het ook zo grappig zal vinden als ze ouder is", grinnikt het koppel. Reid was duidelijk ook niet boos op haar mama en papa. Deze snoezige foto werd wat later genomen.

Caitlyn Colford Photography