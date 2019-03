Oeps! Automobilist ‘parkeert’ perfect op de vangrail van snelweg Karlijn Goorts

10 maart 2019

21u12

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Het zal vast niet helemaal de bedoeling zijn geweest, maar een automobilist in Nederland heeft zijn/haar auto vandaag perfect op de vangrail weten te ‘parkeren'. “Wij hebben weer een bijzonder klusje", schrijft bergingsbedrijf A. Barendregt op Twitter.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Ook Rijkswaterstaat weet niet hoe de bestuurder de auto daar heeft gekregen. ‘Terwijl de firma @ABarendregtBV even een parkeerfout oplost bij Dordrecht. #N3 #A16', schrijft ze op Twitter.

#Soms. Op de #A16 bij de afrit #N3. Wij hebben weer een bijzonder klusje. pic.twitter.com/dVYaaBAwTn Berging A.Barendregt(@ ABarendregtBV) link