Oei, die stond niet in achteruit: Nederlander rijdt dwars door muur van zijn garagebox, de dieperik in Redactie Hoeksche Waard

04 januari 2019

15u23

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Vlotjes achteruit willen rijden, maar nog in eerste versnelling staan. Het overkwam een bestuurder in het Nederlandse Strijen vanmorgen. Met auto en al reed hij dwars door de muur van zijn eigen garagebox.

Het incident vond rond 11.15 uur plaats aan de Schenkeldijk in Strijen. De oudere man zat in verkeerde versnelling en reed dus pardoes de andere kant op.

De auto brak moeiteloos door de muur aan de achterkant van de garage, kelderde zo’n anderhalve meter naar beneden en landde op zijn neus in de achtertuin. De bestuurder werd door ambulancepersoneel nagekeken, maar had geen verwondingen. Korte tijd was er de vrees dat de garagebox zou bezwijken door het gat in de muur. De brandweer hield het instortingsgevaar nauwlettend in de gaten, maar die angst bleek ongegrond.

