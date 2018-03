Nutella in potten van 3 kilo? Deze supermarkt heeft ze (en fans komen van ver) HR

Bron: Neue Rhein Zeitung 1977 Het leukste van het web Ben jij een Nutella-fan? Hou je van grote hoeveelheden? Dan is een 'normale' pot choco wellicht niet groot genoeg voor jou. De uitbater van een Duitse supermarkt die sinds kort potten Nutella van 3 kilo in zijn assortiment heeft, beklaagt het zich niet. "De fans komen van ver."

Volgens de uitbaters van de supermarkt Edeka Raber in het Duitse Neukirchen-Vluyn, op een uurtje rijden van de Belgische grens, kregen ze regelmatig van klanten de vraag of er geen grotere potten van Nutella beschikbaar waren. "Daarom bestelden we deze mega-potten voor een speciale actie", vertelt uitbater Tobias Skiba (33) aan Neue Rhein Zeitung. Sinds zaterdag zijn de potten van 3 kilo te koop, en dat zorgt voor een stormloop op de winkel, zegt de man. "Ze komen zelfs vanuit Dortmund." Dat ligt op een uurtje rijden van zijn winkel. Dat is ongeveer even ver als vanuit Maasmechelen; vanuit Brussel rij je er twee uur over. Tobias Skiba is nu van plan om de choco-emmers permanent in zijn winkel aan te bieden. Ze kosten 29,99 euro."

Bij ons lijken de potten alvast ook online te bestellen. En lezers melden ons dat ze in ons land ook in bepaalde winkels te koop zijn.