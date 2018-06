Nooit te jong om... een col op te rijden bvb

25 juni 2018

15u07

Bron: Facebook Love2bike 0 Het leukste van het web Op sporten kan je geen leeftijd plakken. Sommigen beginnen er wel heel vroeg aan. Dat bewijst een filmpje op Facebook van een peuter die afgelopen weekend op zijn loopfiets op de Sellapas in de Italiaanse Dolomieten gespot werd. De kans is groot dat jij stukken ouder was toen je voor de eerste keer een echte col beklom.

Op het moment dat de peuter de bergpas beklom, vond de 'Sellaronda Bike day 2018' plaats. Dat is een een fietsevenement voor fanatiekere wielrenners en fietsers in de Dolomieten. Het parcours van zo'n 58km is dan volledig autovrij gemaakt.

Omdat het zo'n klein rondje is en het ook relatief veilig is (hoge snelheden zijn verboden) nemen er dan ook heel wat families met kinderen deel aan het evenement. Deze peuter was wel de jongste en uiteraard ook de ster van de dag.

We weten niet hoe lang de peuter gefietst heeft en of hij al dan niet helemaal tot boven is geraakt (2236 meter). Maar het blijft toch een mooie prestatie, niet?