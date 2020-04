Nobelprijswinnaar blundert op Twitter en vraagt zijn 30.000 volgers de openingsuren van drankhandel AW

27 april 2020

17u26

Bron: The Guardian 1 Het leukste van het web Een verkeerd berichtje in de foute groep of zelfs op de verkeerde plek posten? Dat kan de besten overkomen: zelfs een Nobelprijswinnaar. Want in plaats van het op Google in te typen, vroeg Peter C. Doherty aan zijn volgers op Twitter wat de openingsuren van Dan Murphy’s (een Australische keten voor sterke dranken) zijn.

Professor Peter C. Doherty (79) won in 1996 de Nobelprijs voor Geneeskunde voor zijn onderzoek naar de werking van het immuunsysteem, en de manier waarop het menselijk lichaam zichzelf beschermt tegen virussen.



Toeval of niet, te midden van een pandemie die zowat heel de wereld in lockdown heeft geplaatst, blundert de laureaat op het internet. Met zijn Twitterprofiel deelde hij het volgende bericht: “Dan Murphy openingsuren”. Kort, maar krachtig en overigens ook een zoekopdracht die voor Google bedoeld was.

Dan Murphy opening hours Prof. Peter Doherty(@ ProfPCDoherty) link

Het bericht leverde al snel heel wat likes en reacties op van zijn 29.400 volgers waarna de laureaat zelf reageerde op de hilariteit. Reden van zijn vergissing? Te veel tabbladen op zijn computer.

Yes, wires got crossed. Too much time in front of a screen. Prof. Peter Doherty(@ ProfPCDoherty) link