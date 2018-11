Noah en PJ verrassen hun publiek met een wel heel speciale openingsdans: “Niet verwacht dat ons ‘grapje’ zoveel aandacht zou krijgen” IB

04 november 2018

03u50

Bron: ABC News 0 Het leukste van het web De Amerikanen Noah Aberlin en PJ Simmons verrasten hun gasten tijdens hun trouwfeest begin vorige maand met een show die menig getrouwd stel met schaamte doet terugdenken aan hun eigen openingsdans. De mannen brachten een wervelende two-man-show door de dansvloer te openen met een mash-up aan verschillende liedjes en stijlen met als grande finale een knipoog naar de meest legendarische scene uit de film ‘Dirty Dancing’.

Aberlin en Simmons gaven elkaar op 7 oktober het ja-woord in Coxsackie in New York. Voor het avondfeest losbarstte openden de mannen in geheel eigen stijl de dansvloer. Ze begonnen met een kalme slow, tot de muziek ineens stopte. Gespeeld verontwaardigd liepen ze naar de dj van dienst, die deed alsof hij niet begreep wat er aan de hand was. Tot plots ‘Conga’ van Gloria Estefan uit de luidsprekers schalde en het stel aan hun dansfestijn begon, tot groot enthousiasme van het aanwezige publiek.

lees verder onder de video:

Het energieke filmpje ging intussen de wereld over. “We zijn erg ontroerd dat ons ‘grapje’ zoveel aandacht krijgt”, zegt de 51-jarige Simmons in de Amerikaanse media. “Alle reacties op sociale media zijn hartverwarmend en we vinden het fijn dat onze dans zoveel mensen blij maakt!”

Zeven weken voorbereiding

Simmons en Aberlin zijn al tien jaar samen en leerden elkaar door een gemeenschappelijke vriend kennen. De 36-jarige Aberlin, die een achtergrond in dans heeft, verzon de choreografie van hun openingsdans. Samen met een salsa-instructeur en een vriend die professioneel danser is, werkte het koppel zo’n zeven weken aan hun speciale show.

Het resultaat mocht er zijn. “Toen de mensen doorkregen wat er gebeurde, schoot het energiepeil de hoogte in”, herinnert Simmons zich. “Achteraf kwamen de mensen ons met tranen in de ogen bedanken en vertellen hoe ontroerd ze waren door de dans.”