Nieuwe technologie waarschuwt je via je smartphone als je te lang in de zon zit Redactie

19 juni 2018

Een dermatoloog uit Kansas heeft een technologie ontwikkeld die je waarschuwt als je te lang bloot gesteld bent aan UV-stralen van de zon.



Huidkanker is wereldwijd nog altijd een veelvoorkomende kanker en de grootste oorzaak van huidschade is te veel zon-blootstelling. Daarom ontwikkelde deze dermatoloog een applicatie die je via je smartphone laat weten als je te lang in de zon hebt gezeten of als je opnieuw zonnecrème moet smeren.



Hij hoopt zo iedereen op een veilige manier van de zon te laten genieten.