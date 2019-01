Nieuwe soort van vreselijk stinkende vrucht doerian kost drie keer gemiddeld Indonesisch maandloon



29 januari 2019

11u36

Bron: The Guardian 0 Het leukste van het web In Zuid-Oost Azië beschouwen ze de doerian als een ware delicatesse, maar je moet er wel de verschrikkelijke stank bij nemen. Een ronde variant van de zeldzame tropische vrucht gaat nu zelfs van de hand voor maar liefst 1.000 dollar (870 euro) per stuk, of meer dan drie keer het gemiddelde maandloon in Indonesië.

In een shoppingcenter in het Indonesische Tasikmalaya kan je een bijzondere variëteit van de doerian, de J-Queen, kopen voor belachelijk veel geld. Het stinkende fruit is zo duur omdat de boom waaraan het groeit slechts om de drie jaar vruchten afwerpt. Wie de doerian J-Queen wil proeven, moet 14 miljoen roepia of ongeveer 870 euro per stuk neertellen. Een Indonesiër verdient gemiddeld 240 euro per maand.

Op sociale media wordt de draak gestoken met de onwaarschijnlijke kostprijs. Buurtbewoners reppen zich naar de supermarkt om op de foto te gaan met zo’n prijzige doerian.

De man achter de J-Queen is een zekere Aka, een 32-jarige Indonesische psycholoog. Hij beweert een speciale soort te hebben gecreëerd door twee topvariëteiten uit verschillende regio’s in Indonesië met elkaar te kruisen. Volgens Aka draagt zijn J-Queen boom maar om de drie jaar vruchten. Het fruit zou de smaak hebben van pinda’s en boter, en is goudgeel van kleur. De J-Queen doerian is ook rond, in tegenstelling tot de typisch langwerpige vorm van de andere soorten.

Maar lokale boeren uit Java zeggen dat ze nog nooit van de vermeende unieke variëteit hebben gehoord. Volgens hen zijn de meest superieure en zeldzame Indonesische doerians de Montong en de Kumbokarno en die kosten normaal ongeveer 200.000 roepia of 12 euro.

Indonesische media melden dat er sinds het debuut van de J-Queen doerian in de winkelrekken tijdens het weekend twee stuks verkocht zijn.