Nieuwe optische illusie gaat viraal: deze flitsende stippen maken je helemaal gek avh

15u32

Bron: Reddit 3 Reddit . Het leukste van het web Het is weer van dat: het internet wordt gek van een nieuwe optische illusie. Deze keer gaan op Reddit flitsende stippen viraal. Maar hoeveel zijn het er eigenlijk? En in welke richting bewegen ze?

Reddit-gebruiker d023n zette dit beeld online en al gauw ging het als een lopend vuurtje het internet rond. Niemand weet met zekerheid te zeggen of het om twee of vier stippen gaat en in welke richting ze bewegen. Sommigen denken dat het twee stippen zijn die op en neer bewegen. Volgens anderen bewegen ze van links naar rechts. Nog anderen zien ze in cirkels draaien.

De stippen flitsen met een frequentie van 5 Hertz. Op de afbeelding hieronder flitsen ze met 2 Hertz, maar alle mogelijkheden hierboven zijn nog altijd mogelijk.

En met een frequentie van 10 Hertz wordt het helemaal te gek.

Wat zien we nu eigenlijk?

De verwarring hebben we te danken aan een stroboscopisch effect. Een stroboscopisch lichteffect kan je hersenen foppen, zodat je denkt dat iets naar links, rechts, voor of achter beweegt, terwijl het geen speciale bewegingen maakt. De stippen maken dus geen speciale beweging, ze lichten gewoon op.

