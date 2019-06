Nieuwe hype: spreken zoals je moeder of vader Redactie

18 juni 2019

17u07 4

Er lijkt een nieuwe hype te zijn op sociale media : Uitspraken van je ouders delen, in het sappige dialect dat ze spreken. West-Vlaming Jietse Pauwaert (20) startte met een filmpje te posten op Twitter. Hij schreef in het bijschrijft: “Dingen die West-Vlaamse moeders zeggen” en bundelde in het filmpje een reeks typische uitspraken van zijn mama.

“Nee, je gaat niet uit vanavond, je zit wel in de blok, hè” is maar één van de zovele uitspraken die Jietse nadoet. De twintiger kreeg zoveel reacties dat hij ondertussen ook al een filmpje maakte over de uitspraken van zijn papa.

Aalstenaar Leonard Santos sprong mee op de kar en maakte ook een filmpje over de uitspraken van zijn mama, in een sappig Aalsters dialect.

Lees ook

Jietse (20) scoort honderdduizenden views met filmpjes over ... zijn mama: “Gelukkig kan ze er zelf mee lachen”