Nieuw-Zeelanders bouwen 'zandkasteel' in zee om alcoholverbod te ontlopen IB

04u15

Bron: newshub.co.nz 1 rv In "internationale wateren" genoot het groepje Nieuw-Zeelanders van een paar lekker koele biertjes om nieuwjaarsdag te vieren. Het leukste van het web Een groepje Nieuw-Zeelanders dat graag nieuwjaar op het strand wilde vieren mét alcohol, vond wel een heel creatieve oplossing om het voor nieuwjaar ingestelde alcoholverbod te ontlopen.

Met z’n allen bouwden ze een groot ‘zandkasteel’ in de zee om op enkele tientallen meters van de kust “op internationale wateren” te genieten van enkele biertjes. Het ‘fort’ was zo groot dat er een picknicktafel op paste en een grote koelbox gevuld met bier.

Creatief

De burgemeester van het kustdorpje Coromandel, waar de actie plaatsvond, kon de actie wel waarderen. “Ik houd van de inventieve aard van de mensen hier”, zegt Sandra Goudie. “Het creatieve aspect kan ik wel waarderen, de legale kant van de zaak is een ander verhaal.”

Toch hoeft de groep ook uit die hoek niets te vrezen. Een politieagent liet aan lokale media weten ze niet eens in de gaten hadden gehad dat de groep aan het drinken was. “Als ik dat eerder had geweten, was ik er waarschijnlijk zelf bij gaan zitten”, klonk het.