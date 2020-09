Nieuw-Zeelander verkoopt plantenstekje voor 4.600 euro: ook bij ons is zeldzame monstera variegata bijzonder populair Helena Lauwers

Bron: The Guardian, eigen info 4 Het leukste van het web In Nieuw-Zeeland is een stek van een monstera variegata-plant van eigenaar gewisseld voor maar liefst 8.150 Nieuw-Zeelandse dollar (zo’n 4.600 euro). Ook in België staat de zeldzame kamerplant hoog op de verlanglijst van veel eigenaars van een ‘urban jungle’, al moet je er bij ons iets minder diep voor in de buidel tasten. Op tweedehandssites worden tientallen stekjes aangeboden, met prijzen tussen de 20 en 120 euro.

“Deze plant heeft momenteel 4 blaadjes met een prachtige gele schakering op elk blad”, schrijft de verkoper uit Auckland bij het zoekertje op de tweedehandswebsite TradeMe. Bieden kon vanaf 1 Nieuw-Zeelandse dollar, en de verkoper toonde zich bereid om eventueel te ruilen voor een andere plant. Uiteindelijk werd de tweekleurige plant het duurste plantenstekje dat ooit verkocht is op de tweedehandssite, vertelt een woordvoerster van de site aan The Guardian.

Mutatie

De monstera variegata, ook wel de bonte monstera of gatenplant genoemd, is het zeldzame zusje van de monstera deliciosa, een kamerplant die al jaren populair is in Vlaamse huiskamers en tot de familie van de philodendron behoort. In de natuur komt de klimplant enkel voor in het tropisch regenwoud in Latijns-Amerika, waar ze tientallen meters hoog kunnen worden.



Het typische tweekleurige uiterlijk van de variegata-variant is het gevolg van een genetische mutatie. In de meest voorkomende gevallen krijgt de plant daardoor een gevlekt uitzicht, met donkergroene bladeren en witte of lichtgele vlekken. In uitzonderlijke gevallen kleurt het blad langs de ene zijde donkergroen, aan de andere kant wit. Die variant, de ‘halve maan’-plant, is uiterst zeldzaam. Het Nieuw-Zeelandse stekje is daarvan een voorbeeld.

Niet alleen is de variegata-variant vaak moeilijker te kweken, het onderhoud van de plant is ook een pak lastiger. De witte stukken in het blad bevatten geen of minder chlorofyl of bladgroen, het biologisch pigment in planten dat nodig is voor fotosynthese. Daardoor heeft de plant, en zeker de halve maan-variant, het vaak lastiger om gezond te blijven.

Wachtlijst

Dit alles maakt dat de bonte monstera moeilijk te verkrijgen is, maar het maakt ze niet minder geliefd. Op Instagram levert de hashtag ‘monstera variegata’ meer dan 100.000 afbeeldingen op. Een grote Nederlandse plantenwebshop legt zelfs een wachtlijst aan voor wie een exemplaar in huis wil halen. Op 2dehands.be levert de zoekterm ‘monstera variegata’ 49 resultaten op. Prijzen voor een stek van de populaire plant variëren er tussen de 20 en 120 euro. “De zoekterm ‘monstera variegata’ is op dit moment duidelijk trending", zegt Aleksandra Vidanovski, woordvoerster van 2dehands.be. “De voorbije maand werd er ruim 1.200 keer naar gezocht. Dat is meer dan dubbel zoveel in vergelijking met een maand eerder en zelfs 15 keer zoveel in vergelijking met april. Daarvoor was het aantal zoekopdrachten met die zoekterm verwaarloosbaar”, klinkt het.

Zelf de trotse eigenaar van een monstera variegata? Het onderhoud ervan is niet voor beginners. Zet de plant op een lichte plaats, maar niet in direct zonlicht. Geef éénmaal per week water, maar let op, giet zeker niet te enthousiast, want de plant is erg gevoelig voor te veel water. Heeft je plant luchtwortels? Dan kan je er zelf een stek van nemen: knip de stengel zo’n 3 centimeter onder de luchtwortel af, en zorg ervoor dat er minstens één blad aan de stengel hangt. Die stek zet je vervolgens in water of kan je rechtstreeks in de aarde planten, maar dan moet je ervoor zorgen dat de aarde steeds vochtig blijft. Zet de stek vervolgens op een plaats met veel daglicht, maar opnieuw niet in direct zonlicht. Wie meteen aan de slag wil, doet er goed aan even geduld te hebben: het beste moment om een plant te stekken is namelijk in de lente.

