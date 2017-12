Nieuw-Zeelander betrapt 'inbreker' die op zijn sofa ligt te slapen Joeri Vlemings

10u24

Bron: NZ Herald 156 Facebook Het leukste van het web De Nieuw-Zeelandse visser Gordon Pryor zag bij het ochtendgloren een onbekende op zijn zetel liggen. De jongeman sliep. Pryor had hem hardhandig kunnen aanpakken, of hem wekken en hem vriendelijk de deur wijzen. Maar de zestiger besloot de 'inbreker' te laten maffen.

Pryor had ook de politie kunnen bellen, en dat deed hij toen hij zijn oudste zoon, een agent, op de hoogte bracht van de ongenode gast in zijn afgelegen boerderij in Mangawhai op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland. Maar de visser liet het daarbij. Hij nam enkele foto's van de jongeling, ingedommeld onder een zitzak op de zetel, en postte ze op Facebook met de vraag of iemand hem herkende.

Aan de NZ Herald vertelde Pryor dat hij een mathematische afweging maakte: of de man wekken, met hem in discussie gaan en hem de les spellen, of hem gewoon laten liggen omdat hij blijkbaar slaap nodig had en erop toezien of hij wel oké was. "Ik heb wat van de wereld gezien en dan weet je een paar zaken", zegt Pryor. "Je weet wat je mogelijkheden zijn en of je hulp nodig hebt als je met iemand te maken krijgt. Ik was niet echt bezorgd."

Koffie en ontbijt

Op zijn Facebookpost kreeg Pryor tientallen reacties, overwegend positieve. Hij werd geprezen voor zijn liefdadigheid. Velen waren wel benieuwd hoe de vreemde tot in het erg afgelegen huis van Pryor was geraakt. Uiteindelijk maakte Pryor hem wakker. "Wil je koffie? Dan is daar je fucking beker. Je moet jezelf maar bedienen, want je hebt hier gratis gelogeerd. Ik ga geen koffie voor je maken. Sta recht en doe het zelf."

Pryor beschreef zijn gast als "eerder moe dan dronken". Bij het ontbijt vertelde de jonge kerel dat hij aan de universiteit van Canterbury studeerde en naar het Northern Bass-festival was gegaan in Kaiwaka. Hij zou in Waipu overnachten maar zijn shuttle reed blijkbaar een andere kant uit. Hij stapte ergens uit de bus maar had geen idee waar precies. Hij probeerde dan maar naar Waipu te wandelen en belandde via allerlei landerijen bij het huis van Pryor. "Om ons te bereiken, moet je heel wat kilometers afgemaald hebben", weet Pryor. De achterdeur was niet op slot. Een geschikte plek om te pitten, dacht hij, en de rest is geschiedenis.

Na een uur kletsen werd de slaper opgehaald. Hij ging eerst nog op de foto met zijn weldoener. "Hij was heel nederig, een heel fijne jongen", besluit Pryor, die hem alsnog wat plagerig berispte voor wat hij had uitgespookt.

