Nieuw-Zeeland eist plaats op wereldkaart op jv

03 mei 2018

07u52

Bron: dpa/belga 0 Het leukste van het web De Nieuw-Zeelanders zijn het beu dat hun land geen plaats krijgt op vele wereldkaarten. Premier Jacinda Ardern heeft zich daarom achter "#getNZonthemap" geschaard, een campagne met een knipoog van de toeristische dienst van Nieuw-Zeeland.

Nieuw-Zeeland is een eilandstaat ten zuidoosten van Australië. Het land staat bekend om zijn adembenemende schoonheid. Het was bijvoorbeeld het decor van de 'Lord of the Rings'-films. En Edmund Hillary, die samen met de Nepalese sjerpa Tenzing Norgay als eerste de Mount Everest beklom, was een Nieuw-Zeelander.

Maar op wereldkaarten is het land vaak niet te zien. Onder meer de Verenigde Naties, de Britse omroep BBC en het Smithsonian Museum in Washington knipten Nieuw-Zeeland al wel eens van hun kaarten.

Onbegrijpelijk, vindt Tourism New Zealand. "Ons land is groter dan het Verenigd Koninkrijk, en meer dan twee derde van de omvang van Japan en Duitsland", klinkt het. "We hebben een meer zo groot als Singapore, een bergketen die groter is dan de Alpen in Europa en een langere kustlijn dan Californië."

In de campagne met een knipoog gaat comedian Rhys Darby op zoek naar de wereldwijde samenzwering om Nieuw-Zeeland van de kaarten te knippen, een samenzwering die "groter is dan de maanlanding en Loch Ness gecombineerd".

De Nieuw-Zeelandse regering ziet de grap van de hele zaak al langer in. Zo plaatste ze op de 'Not found'-pagina van haar website zelf een wereldkaart zonder Nieuw-Zeeland op.

