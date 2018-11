Nieuw wereldrecord: 11.000 pizza's gebakken in 12 uur Redactie

12 november 2018

13u05

Bron: VTM Nieuws 0

In Argentinië werd dit weekend het wereldrecord pizza’s bakken verbroken. Argentijnse chef-koks bakten er gisteren in Buenos Aires 11.000 in twaalf uur tijd.