Nieuw drankspelletje: balanceer je pint Redactie

04 juni 2019

15u05

Bron: KameraOne 0

Deze twee Nederlanders spelen een nieuw drankspelletje. Ze dragen een soort galg en proberen hun pint bier naar hun mond te bewegen door aan de touwtjes te trekken. Het spel klinkt wel gemakkelijker dan het is. Op het filmpje is te zien hoe gemakkelijk het glas uit evenwicht gaat. Helaas gaat er bij dit spelletje wel wat drank verloren. Je speelt het spel best ook met bekers in plaats van glazen.