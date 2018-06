Niets of niemand kan zo fenomenaal om pizza smeken als deze hond sam

18 juni 2018

16u59

Bron: KameraOne 0

Honger of geen honger, een lekker stukje pizza gaat er altijd in. Zeker bij Milly, de hond in deze video die smeken om eten verheven heeft tot kunst. Het dier, waarvan de baasjes wonen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, kijkt superzielig. Maar de geluidjes van de sloeber maken de smeekbede pas écht af. Niet dat het helpt, want aangezien pizza niet gezond is, krijgt Milly geen kruimel. Smeken of niet!

