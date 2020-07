Exclusief voor abonnees Niet wonen boven een frituur? Dan maken we er met Photoshop toch gewoon een koffiezaak van Stefan ten Teije

29 juli 2020

12u13

Bron: AD.nl 0 Zoetermeer Een frituur in het Nederlandse Zoetermeer (Zuid-Holland) zit al twintig jaar op dezelfde plek, maar op een foto van een immokantoor is de snackbar vakkundig weggepoetst. Wonen boven een koffiezaak is blijkbaar aantrekkelijker, zo dacht de projectontwikkelaar die de appartementen erboven renoveerde.

Een huis te koop zetten is toch een beetje als op eerste date gaan. Je trekt je beste kleding uit de kast, zorgt dat je haar goed zit en oefent voor de spiegel je meest betoverende glimlach. Zo is het dus ook met huizen. De woningmarkt bij onze noorderburen is dan wel oververhit, toch is het belangrijk om een huis er zo fraai mogelijk uit te laten zien.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen