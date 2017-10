Nierstenen, dacht Beth (45). En dan moet ze plots de verloskamer binnen Naz Taha - Matthias Van den Bossche

Bron: KTLA 0 Privécollectie De 45-jarige Beth Clay en haar kersverse zoon Liam. Het leukste van het web Een 45-jarige Amerikaanse die dacht met nierstenen te kampen, is in een Californisch ziekenhuis onverwachts van een zoontje bevallen. "Het is een gigantische schok, maar we zijn heel gelukkig”, verklaarde de kersverse moeder aan de lokale zender KTLA.

Beth Clay wist niet dat ze zwanger was en zo zag ze er ook niet uit. Ze sportte intensief en werkte fulltime, tot op de dag van haar bevalling. "Een mooi cadeau, maar ook absurd." Haar man Scott was net zo verbaasd: "Het is ongelofelijk, want juist tijdens de zwangerschap is Beth 6,8 kilo afgevallen."

Droom

Beth had last van haar buik en alles wees erop dat het om een niersteen ging. Met de geboorte van Liam Ryder zijn Beth en Scott nu gezegend met drie kinderen. Vader Scott moet nog steeds een beetje bijkomen van de bevalling. "Het voelt als een droom. We hebben negen maanden lang niets doorgehad."

Onverwachts is de kleine Liam misschien, maar hij is zeker niet ongewenst. Beth: "We zijn zielsgelukkig. Liam heeft een tijdje op de intensive care afdeling gelegen, maar maakt het nu goed.”