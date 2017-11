Nicola (41) werd ongeneeslijk ziek verklaard, totdat nieuwe vrouw van ex-man haar te hulp schoot Renske Baars

De Britse Nicola Hitchen had nog maar een paar maanden te leven, toen ze hulp uit zeer onverwachte hoek kreeg: de nieuwe echtgenote van haar ex-man besloot alles op alles te zetten om geld in te zamelen voor een kostbare experimentele behandeling. Het redde haar leven, aldus Hitchen.

De 41-jarige moeder van twee jongetjes had volgens artsen nog maar zes maanden te leven. Baarmoederhalskanker had haar lichaam compleet uitgeput. Daarnaast leek ze niet meer goed te reageren op de klassieke behandelingen.



Ze wilde zich niet bij het slechte nieuws neerleggen en besloot een alternatieve therapie uit te zoeken. Hitchen boekte een vijfdaagse kuur bij een Turkse kliniek die experimentele chemotherapie aanbiedt. Dat kostte haar echter 90.000 euro, een bedrag dat de alleenstaande moeder niet op haar bankrekening had staan.



Haar ex-man Andy Hitchen en zijn nieuwe vrouw Claire besloten een campagne op te zetten om geld in te zamelen voor de zieke moeder van de kinderen. Ze sprokkelden maar liefst 60.000 euro bij elkaar.

Sinds de start van de behandelingen in juli is de grootste tumor in haar buik verkleind. Ook de gezwellen op haar lever en ruggengraat zijn drastisch verminderd, aldus de moeder uit Great Boughton. Een kleinere tumor in haar longen zou compleet verdwenen zijn.



Voor Claire was het een logische stap om de ex van haar partner te helpen. "Joe en Jake zijn mijn stiefzonen en Nicola is weliswaar de ex van mijn man, maar een geweldige moeder. Het belang van haar kinderen zet ze altijd voor dat van zichzelf, ook tijdens alle behandelingen", zegt Claire. "Bovendien zijn Joe en Jake fantastische broers voor hun kleine zusje, mijn driejarige dochter."



"Het was gewoon geen optie om niet te helpen. De jongens hebben hun moeder nodig en zij verdient de kans om hen te zien opgroeien tot volwassen mannen met een eigen gezin."

Nicola, die op de administratieve afdeling van een plaatselijke school werkt, is compleet overweldigd door alle aandacht die ze heeft gekregen. "Het is fantastisch wat iedereen voor me doet. Vooral Claire is geweldig."



De behandeling van Nicola vond plaats in ChemoThemia in Istanboel waar chemotherapie wordt gecombineerd met 'hittebehandelingen' die er op zijn gericht om de tumoren kapot te maken. Daarnaast volgde ze een speciaal dieet en bracht ze tijd door in een zuurstofkamer waar haar lichaam zich kon herstellen, aldus nog de Britse.