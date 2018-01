New Yorkers trotseren vrieskou voor 'No Pants Subway Ride' TK

06u59 612 Photo News Het leukste van het web Gisteren was het weer zover: duizenden mensen namen in hun ondergoed het openbaar vervoer voor het 'No Pants Subway Ride'-event. Die gebeurtenis wordt al sinds 2002 georganiseerd door Improv Everywhere, een komische performance art groep.

Het begon ooit in New York, maar wordt intussen in de meeste grote steden uitgevoerd - sinds vorig jaar zelfs in Moskou. Al was de opkomst in de geboortestad een stuk lager dan anders. Niet moeilijk, met een gevoelstemperatuur van -13 graden Celsius. Wij geven een overzicht van de durvers die de vrieskou trotseerden.

