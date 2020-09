Nederlandse tortelduifjes staan doodsangsten uit tussen Schotse hooglanders: politie brengt redding Peter Luchtenberg

02 september 2020

09u06

Bron: AD.nl 4 Het leukste van het web Een jong stelletje uit het Nederlandse Oss werd gisteravond opgeschrikt door een kudde Schotse hooglanders die in een bos ronddwaalden. De twee wilden eerst (stilletjes) wachten totdat de grote runderen zelf vertrokken. Toen dat niet gebeurde, belden de tortelduifjes de politie maar op.

Het verliefde paar verbleef op een vakantiepark en trok er gistermiddag op uit in het Harderbos, gelegen in de Nederlandse provincie Flevoland. Op de terugweg naar het vakantiepark stuitten de tortelduifjes plots op een kudde Schotse hooglanders. De twee bleven vervolgens staan om niet al te veel aandacht van de dieren te trekken. In de kudde liepen namelijk ook kalfjes rond. Vanwege de mogelijke beschermdrang van de volwassen Schotse hooglanders waagden ze het er niet op om de kudde te passeren.

De tortelduifjes hoopten dat de kudde snel vertrok, maar dat gebeurde niet. Toen de duisternis viel werd de politie gealarmeerd. De politie kwam daarop ter plaatse en opende een hek. Vervolgens werd de kudde met de politiewagen naar een andere plek gedirigeerd. “We brachten het jonge stel weer veilig naar de weg en beide vertrokken opgelucht en met een mooie anekdote naar hun vakantiehuisje,’’ zo laat de politie Dronten weten.

Aanvallen

Geheel onterecht was de angst voor de kudde niet. Het komt soms voor dat wandelaars en fietsers worden aangevallen door Schotse hooglanders. Dan zijn er meestal kalveren bij betrokken, of werden de dieren opgeschrikt.