Nederlandse stratenmaker maakt taalfout, dag na herstelling is het weer van dat: "Nu zijn ze aan het klooien" Joost Dijkgraaf

14u33

Bron: AD.nl 0 Twitter In de herfstvakantie beging een stratenmaker tegenover de Prinseschool een pijnlijke fout. In plaats van 'schoolzone' legde hij 'shcoolzone'. Het leukste van het web Een dag nadat de Nederlandse gemeente Enschede een taalblunder van een stratenmaker in de Potgieterstraat herstelde, is de fout teruggekeerd. Tegenover de Prinseschool staat vandaag opnieuw in koeien van letters 'shcoolzone' in plaats van schoolzone. "Nu zijn ze aan het klooien", zucht de directrice van de basisschool.

De letters waren rond de herfstvakantie in de straat gelegd, precies tegenover de Prinseschool. Dagelijks komen tientallen leerlingen er voorbij, maar de spelfout bleef enkele dagen onopgemerkt, totdat leerkracht Eva Versluis maandag naar huis fietste en de grappige taalmisser opmerkte. De gemeente herstelde de blunder in de nacht van maandag op dinsdag.

Maar toen directrice Anouck Haven deze ochtend arriveerde bij haar basisschool, moest ze toch even met haar ogen knipperen. 'Stond schoolzone nu echt wéér verkeerd gespeld?' De taalfout die een dag eerder in Nederland viraal ging, was zowaar teruggekeerd in de Enschedese wijk. De witte letters vormden wederom het woord 'shcoolzone'. "Ze zijn er mee aan het klooien", denkt Haven. "De eerste fout was echt per ongeluk gemaakt door een stratenmaker, dat kon je ook zien aan hoe het gelegd was. Nu zijn mensen dit opzettelijk aan het doen, de stenen zitten er ook veel losser in."

Vlakbij de Prinseschool zijn ook vandaag een aantal stratenmakers actief. Ze moeten lachen om het nieuws, maar zweren er deze keer niets mee te maken te hebben. "Dit hebben studenten gedaan, dat kan niet anders!", zegt een stratenmaker aan het AD. "Het ligt er namelijk heel amateuristisch in. Die hebben natuurlijk vannacht besloten een geintje uit te halen."

Dit hebben studenten gedaan, dat kan niet anders Stratenmaker

"Het eerste nieuws hierover was ludiek, maar dit is jammer", vindt Haven, die de gemeente opnieuw heeft ingelicht. "En gevaarlijk. Straks gaan kinderen nog midden op straat met die letters aan de haal."

Overigens staan er feitelijk gezien twee spelfouten op straat, aangezien schoolzone één woord is. In de Potgieterstraat is het met een spatie geschreven. "Dat klopt", zegt de directrice. "Maar het is wel een mini-spatie. En volgens mij is dat gedaan omdat het woord anders niet over de lengte van de straat paste."

Een collega deelt net deze via de WhatsApp. 😂😂😂 Te mooi om niet te delen pic.twitter.com/rn5KDvSOHZ Jasper Bloemsma(@ jasperbloemsma) link

Niet de eerste keer

Er is trouwens een troost voor de stratenmaker die de blunder beging: hij is niet de enige die de fout maakte. In augustus werd in Elburg dezelfde taalmisser gemaakt. Wethouder Henk Wessel van de Nederlandse gemeente gaf toen aan niet ongelukkig te zijn met de misser, want zo kwam er volgens hem veel aandacht voor het weer opengaan van de scholen en waren de weggebruikers alert.

Oeps… uitkijken in ‘shcoolzone’: De zomervakantie in de regio midden van Nederland zit er na vandaag weer op.… https://t.co/Tf0E47dANq pic.twitter.com/aefGlqfZKm deStentor_Veluwe(@ ds_Veluwe) link