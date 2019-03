Nederlandse politie rukt uit voor ‘seksbom’ TMA

24 maart 2019

10u42

Bron: ANP

De politie in Nederlands Limburg rukte gisteren uit na een melding over een explosief in Beesel, tussen Venlo en Roermond. De melder meende een handgranaat gezien te hebben vlak bij een gat in een natuurgebied in de Limburgse gemeente.

Maar de explosievenverkenner van de politie kon opgelucht ademhalen. De handgranaat was minder explosief dan gedacht: het bleek te gaan om een tube glijmiddel van een bekende condoomfabrikant. Desondanks prijst de politie de melder vandaag voor het melden van de verdachte situatie.

De politie krijgt naar eigen zeggen vrijwel dagelijks meldingen over explosieven of verdachte objecten. In die gevallen stuurt de meldkamer steevast een speciaal opgeleide explosievenverkenner ter plaatse.