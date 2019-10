Nederlandse mariniers tillen #tetrischallenge naar nieuw niveau en dagen ook andere korpsen uit KVDS

10 oktober 2019

17u31 0 Het leukste van het web Het Korps Mariniers – een elite-eenheid van de Koninklijke Marine van Nederland en een van de oudste militaire onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht – laat zich van een opmerkelijke kant zien op sociale media. Het doet mee aan de #tetrischallenge en gaat verder dan iemand tot nu toe al is geweest.

Bij de #tetrischallenge tonen hulpdiensten met een foto wat de inhoud is van hun reddingsvoertuig. Dat kan bijvoorbeeld een ambulance zijn of een politiewagen. Alles wordt op de grond uitgestald, inclusief de reddingswerkers die normaal gezien in het voertuig zitten, en daarvan wordt dan van bovenuit een foto gemaakt.





Heel wat hulpdiensten uit binnen- en buitenland sprongen al op de kar en brachten zo het werk onder de aandacht dat ze elke dag doen. Ook Belgische politie- en brandweerkorpsen. De federale politie zette donderdag nog een foto op Twitter van een wagen van de hondenbrigade.

Chef, ik ben de hondenbrokken vergeten... 👮 🐕 🦴#tetrischallenge pic.twitter.com/tgyn5DrgeK Federale Politie(@ federalepolitie) link

Lichaam

Het Korps Mariniers in Nederland heeft de challenge intussen echter naar een nieuw niveau getild. De mariniers kleedden immers niet hun voertuig uit, maar zichzelf. “Ons lichaam is ons wapen”, staat er bij de weinig verhullende foto te lezen.





Het beeld kreeg al duizenden likes en kon op erg enthousiaste reacties rekenen. Daarop daagden de mariniers andere reddingswerkers en korpsen uit om ‘all the way’ te gaan.

Ons lichaam is ons wapen#TetrisChallenge

Our body is our weapon



We challenge https://t.co/dJtSXTOjFO. Rotterdam@sebohofkamp pic.twitter.com/vvUgU6d1jg Korps Mariniers(@ korpsmariniers) link

Opmerkelijk: om het te vieren besloten de mariniers hun foto op een taart te laten afdrukken bij winkelketen Hema. Maar het beeld bleek iets te bloot te zijn. “Naaktfoto’s zijn niet toegestaan”, klonk het. Waarop ze een gewone slagroomtaart toegestuurd kregen.

We bestelden een fototaart, dachten we. De #TetrisChallenge foto was ECHT iets te naakt voor @HEMA pic.twitter.com/8r34OXcKxF Korps Mariniers(@ korpsmariniers) link