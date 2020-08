Nederlandse expat in Sydney ontdekt bijzondere gewoonte van haar Aussie vriendje in douche Joeri Vlemings

26 augustus 2020

13u14

Bron: news.com.au 0 Het leukste van het web “Iets waar ik nog nooit van gehoord had voor ik naar Australië kwam.” Zo leidt de Nederlandse blogster Evelien Langeveld haar filmpje in op TikTok. Langeveld is uitgeweken naar Sydney, waar ze een Aussie lief aan de haak sloeg. Ze ontdekte een bijzondere badkamergewoonte van hem: het “douchebiertje”.

Evelien Langeveld is een 34-jarige Nederlandse die op TikTok erg actief is onder de naam @eefexplores. Eind 2015 gaf ze haar marketingjob in Amsterdam op om een enkeltje naar Sydney te boeken. Ze woont inmiddels in Bondi, een buitenwijk van de Australische grootstad. Pas onlangs, vier jaar later, deed ze een ontstellende ontdekking, die ze meteen deelde op TikTok.

“Recent heb ik een nieuw vriendje, een Aussie. Toen ik voor het eerst bij hem thuis kwam en naar zijn badkamer ging, zag ik dit. Bier in zijn badkamer”, zegt Langeveld in haar TikTok-video, wijzend naar een leeg flesje Corona op een schap.



“Bier! Ik had zoiets van: ‘Waarom staat er een leeg bierflesje in je badkamer?’ En hij: ‘Ik heb onlangs een douchebiertje genomen’. Ik: ‘Een douchebiertje’? Hij weer: ‘Ja hoor, een douchebiertje. Echt fijn na een lange werkdag buiten in de kou en in de regen. Je stapt dan die zalige, warme douche in, mét een deugddoend en koel douchebiertje’.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Wel, daar heb ik nog nooit van gehoord, jij wél?”, sluit Langeveld lachend af met een vraag voor haar volgers. Uit de reacties die ze kreeg op het filmpje, dat intussen viraal ging en de pers haalde, bleek al snel dat een “shower beer” wel degelijk een wijdverbreide gewoonte is bij Australische kerels. “Een van onze best bewaarde geheimen”, reageerde iemand. Zelf kennen wij alleen jacuzzibubbels, maar een andere reactie was: “Mijn ventje neemt een douchebiertje, ik een badwijntje. Fantastisch”.

Sommige Aussies hadden er dan weer nog nooit van gehoord, terwijl een “shower beer” blijkbaar ook in Canada (vooral Alberta) en in Nieuw-Zeeland populair is.

Langeveld kreeg nog de suggestie om het zelf eens te proberen, en dat dééd ze ook.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.