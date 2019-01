Nederlandse astronaut belde per ongeluk 911 vanuit de ruimte: “Wel teleurgesteld dat ze niet kwamen” kg

03 januari 2019

12u55

Bron: ANP, NOS 3 Het leukste van het web Nederlandse astronaut André Kuipers heeft tijdens één van zijn vorige verblijven in de ruimte per ongeluk het Amerikaanse noodnummer ‘911’ gebeld. Zijn telefoontje maakte niet alleen verbinding, het zorgde ook heel even voor paniek op aarde. Dat vertelde Kuipers op de Nederlandse radio.

Telefoneren vanuit de ruimte is niet zo moeilijk als je misschien zou denken. Via een satelliet kan er verbinding worden gemaakt met telefoonlijnen op aarde. Een beetje zoals een “ruimteversie van Skype”, legde NASA-directeur Holly Ridings ooit uit.



In het radioprogramma ‘Met Het Oog Op Morgen’ verklaart Nederlandse astronaut André Kuipers dat hij zelf ook weleens een telefoontje pleegde vanuit de ruimte. De zestiger verbleef in 2004 en 2011 gedurende meerdere maanden op het ISS.



Volgens hem zijn er immense vertragingen op de telefoonlijn, maar zou de verbinding zo’n 70 procent van de tijd wel gewoon werken. Hij ondervond aan den lijve dat dat ook betekent dat je even makkelijk verkeerd verbonden kunt worden.

(0)911

Toen hij een telefoontje wilde plegen vanuit het ISS, probeerde hij zoals gewoonlijk ‘0911’ in te toetsen. “Je toetst eerst de 9 om naar buiten te bellen, en dan 011 voor de internationale lijn. Maar je bent aan het zweven en je moet het intoetsen op een scherm. Dus ik maakte een fout, het lukte niet. De volgende dag kreeg ik een e-mail naar boven: heb jij 911 gebeld?”, aldus Kuipers.





Het werd duidelijk dat hij tijdens het intoetsen van het telefoonnummer een nulletje was vergeten. Zo had hij per ongeluk het Amerikaanse noodnummer opgebeld. En de noodcentrale op aarde had wel degelijk zijn oproep ontvangen.

Lege kamer

Na het vreemde telefoontje contacteerde de centrale in allerijl het Johnson Space Center in Houston, omdat de oproep daar vandaan leek te komen. Uiteindelijk kwam het securityteam in het Space Center uit bij een lege kamer waarlangs de telefoonverbinding werd omgeleid. Daar was uiteraard niets te zien, lacht Kuipers.



“Ik was wel teleurgesteld dat ze niet naar boven kwamen’', grapt hij.