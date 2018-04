Nederlandse agenten betalen na inbraak zelf mee nieuwe tv voor gehandicapt meisje Joost Dijkgraaf

25 april 2018

17u47

Bron: AD.nl 5 Het leukste van het web Dat de politie ook je beste vriend kan zijn, bewees ze deze week in het Nederlandse Glanerbrug. Daar betaalde een groep agenten uit eigen zak mee aan een nieuwe televisie voor een gehandicapt meisje.

Gisteren werd tijdens een inbraak aan de Sonatestraat in Glanerbrug een televisie gestolen van een zwaar gehandicapt meisje. Volgens de politie is het meisje afhankelijk van die beeldbuis. De situatie maakte zo’n indruk op het team in Enschede-Oost, dat besloten werd een nieuwe televisie aan te schaffen.

De politiemannen betalen uit eigen zak de helft van het gloednieuwe toestel. De andere helft werd bijgelegd door Electro World Kortman, waar ze de tv kochten. Het meisje en haar familie waren er een dag na de inbraak maar wat blij mee.