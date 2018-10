Nederlands stadje opent Silly Walk-zebrapad en het lijkt een schot in de roos KVDS

26 oktober 2018

11u06

Bron: BBC, AD 0 Het leukste van het web Spijkenisse. U heeft er vermoedelijk nog nooit van gehoord, maar het Nederlandse stadje vlakbij Rotterdam is even de ‘talk of the town’ nadat er een Silly Walk-zebrapad openging. Oversteken gebeurt er bij voorkeur op een zo gek mogelijke manier en dat heeft de aandacht getrokken van media over de hele wereld, tot in China toe.

Het idee kwam van ambtenaar Aloys Bijl, die op Facebook over een soortgelijk initiatief las van enkele grapjassen in Zweden. De man is fan van Monty Python en vond het een geweldig eerbetoon aan een sketch uit Monty Python’s Flying Circus uit de jaren 70. Daarin is acteur John Cleese te zien terwijl op een erg excentrieke manier naar het ‘Ministry of Silly Walks’ loopt. (lees hieronder verder)

De man klopte bij het stadsbestuur van Spijkenisse aan en dat bleek open te staan voor het idee. Vorige week werd het zebrapad officieel ingehuldigd aan de Raadhuislaan, met de onthulling van een speciaal verkeersbord waarop het profiel van een gek stappende Cleese te zien is. Dat moet duidelijk maken dat iedereen er voortaan op de meest excentrieke manier de straat over mag.





Volgens schepen Jan Willem Mijnans was de beslissing snel genomen. “Het is een leuke actie, om mensen een beetje vrolijker te maken”, zegt hij aan de Nederlandse krant AD. “Ook in het verkeer.”

Hij waarschuwt wel dat de veiligheid boven alles gaat. “De verkeersregels blijven er van kracht. Auto’s moeten stoppen. Als het uit de hand zou lopen qua verkeersveiligheid, zullen we als gemeente uiteraard ingrijpen. Maar zie het vooral als iets ludieks.”

China

Het initiatief kreeg al flink wat internationale aandacht. Zowel in Britse als in Duitse kranten, tot in China toe. Onder meer de Britse openbare omroep BBC vond het een schot in de roos.

Walk this way: The town of Spijkenisse near Rotterdam has unveiled an official sign asking pedestrians to cross the road in a comic way. The new sign is a reference to a Monty Phython sketch. pic.twitter.com/mGGv8bjnkX China Daily(@ ChinaDaily) link

Dutch 'silly walks' crossing is a hit https://t.co/RoHtsqOd98 BBC News (UK)(@ BBCNews) link