Nederlander wil Britten uitzwaaien op brexit-dag: al tienduizenden geïnteresseerden

Hard of iets zachter, op 31 oktober stapt Groot-Brittannië in principe definitief uit de Europese Unie. Nederlander Ron Toekook wil de Britten die dag niet zomaar laten gaan, hij wil ze deftig uitzwaaien vanop het strand van Wijk aan Zee bij IJmuiden. En dat zien op dit moment al meer dan 52.000 Facebookers zitten.

Ron Toekook plaatste een oproep op Facebook om op 31 oktober om 10 uur afscheid te nemen van de Britten die dan de Europese Unie vaarwel zullen zeggen. Onder de titel “Gezellig op het strand de brexit kijken” lanceerde de Beverwijker zijn ludieke evenement in Wijk aan Zee.

“Met Hollandse chips, Franse wijn en Duits bier in een strandstoel naar Groot-Brittannië kijken wanneer het wakker wordt als gesloten inrichting”, luidt het op Facebook. “Eventueel de bootjes van Europavaarders opvangen. Bij voldoende belangstelling kan er een band komen die ‘Het is stil aan de overkant’ en ‘We’ll meet again’ kan spelen.” Mooi, maar Belgisch bier moet ook kunnen, toch. En frietjes?

Al 7.000 mensen verklaarden deel te zullen nemen aan het event. Meer dan 52.000 anderen betoonden er hun interesse voor.

“Het is voor mij ook een gebaar richting vrienden die we daar hebben”, reageert Toekook bij NH Nieuws op ernstigere toon. “Een soort ‘tot ziens, we vergeten jullie niet’. Er zijn ook heel veel Britten die het er moeilijk mee hebben.”

Toekook gaat nu met alle betrokken partijen samenzitten om er iets moois van te maken. Hij denkt luidop aan een soort “Brits festival”.

De Facebookpost hengelt alvast naar verzoeknummers. ‘Go Your Own Way’ van Fleetwood Mac is een van de suggesties.